В окрестностях Цесиса ищут пропавшую девочку

Девочка покинула свое место жительства 23 августа 2020 года. До сегодняшнего дня о ее месте нахождения ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, длинные, каштановые волосы, была одета в клетчатые брюки, черно-белую куртку и черные кроссовки.

Если вы владеете хоть какой-то информацией о месте нахождении девочки, просьба сообщить по телефону 110!