Пт, 28.08.2020
У Алёны фантастический характер в спорте. Я иногда играл с ней на одном корте, когда ей было 12-13 лет. Она уже тогда ставила перед собой самые высокие цели, говорила о победах на турнирах "Большого шлема" и попадании в пятёрку сильнейших теннисисток планеты. Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису

В окрестностях Цесиса ищут пропавшую девочку

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция (VP) Видземского регионального управления  разыскивает пропавшую без вести Сабину Трофимову 2005 года рождения, сообщила TVNET полиция.

Девочка покинула свое место жительства 23 августа 2020 года. До сегодняшнего дня о ее месте нахождения ничего не известно. 

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, длинные, каштановые волосы, была одета в клетчатые брюки, черно-белую куртку и черные кроссовки.

Если вы владеете хоть какой-то информацией о месте нахождении девочки, просьба сообщить по телефону 110!

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