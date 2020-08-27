Выборы в РД: за 2 дня проголосовали 10,5% избирателей

На выборах в Рижскую думу в 2017 году правом предварительного голосования за два дня воспользовались 33 673 человека или 7,9% имеющих право голоса избирателей, что на 2,6 проц. пункта меньше, чем в этом году.

Нужно отметить, что этом году участки во время предварительного голосования работают в общей сложности на восемь часов дольше, чем на предыдущих выборах в самоуправление.

В первый день предварительного голосования на внеочередных выборах в Рижскую думу проголосовали 20 383 человека или 4,82% имеющих право голоса избирателей. На выборах 2017 года в первый день предварительного голосования в выборах приняли участие 20 084 человека или 4,71% имеющих право голоса избирателей.

В пятницу, 28 августа, участки будут открыты с 12:00 до 20:00, а в день выборов 29 августа - с 7:00 до 22:00.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в списках избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу зарегистрирован 422 681 человек.

На выборы в Рижскую думу поданы 15 списков кандидатов, на места в думе претендуют 707 человек. В общей сложности 11 кандидатов были исключены из списков за несоблюдение каких-либо определенных в законе требований для выдвижения своей кандидатуры.

По данным УДГМ, с 30 июля по 15 августа избирательный участок на выборах в Рижскую думу сменили 5 273 человека.

В 2021 году, когда в других самоуправлениях Латвии пройдут очередные выборы, в Риге выборы не состоятся. Согласно закону о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу, срок полномочий нового состава Рижской думы будет состоять из оставшегося срока полномочий предыдущего созыва думы, который был распущен, и полного четырехлетнего срока полномочий.