В Германии будут штрафовать за отсутствие маски. Сумма внушительная

Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова канцлера Ангелы Меркель.
Она отметила, что в последние месяцы инфекционные показатели в стране выросли, поэтому власти намерены пересмотреть стратегии. Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано 239 637 случаев Covid-19. Скончались от заболевания 9 289 человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427.
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