Пт, 28.08.2020
Путин подражал Лукашенко в своих методах правления – или, скорее, плохого правления. В этом смысле можно сказать, что Путин ученик Лукашенко. Но в их сегодняшних отношениях "хвост виляет собакой". Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

В Германии будут штрафовать за отсутствие маски. Сумма внушительная

Covid-19. Медицинская маска. Иллюстрация

ФОТО: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова канцлера Ангелы Меркель.

Она отметила, что в последние месяцы инфекционные показатели в стране выросли, поэтому власти намерены пересмотреть стратегии. Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано 239 637 случаев Covid-19. Скончались от заболевания 9 289 человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back