Пт, 28.08.2020
Путин подражал Лукашенко в своих методах правления – или, скорее, плохого правления. В этом смысле можно сказать, что Путин ученик Лукашенко. Но в их сегодняшних отношениях "хвост виляет собакой". Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

Домбровскис временно назначен комиссаром ЕС по торговле

Валдис Домбровскис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам экономики и финансовых услуг Валдис Домбровскис возьмет на себя и обязанности еврокомиссара по торговле до момента, когда будет найдена замена Филу Хогану, который после упреков за нарушение связанных с Covid-19 ограничений в Ирландии ушел с должности, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг.

"Прошлой ночью Фил Хоган подал в отставку с поста комиссара по торговле. Я это уважаю", - заявила руководитель Еврокомиссии, добавив, что обязанности Хогана временно возьмет на себя Домбровскис.

Правительство Ирландии теперь должно представить Еврокомиссии потенциальных кандидатов на должность еврокомиссара по торговле.

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