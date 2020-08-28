"Динамо" уступило в третьем проверочном матче подряд

На этот раз подопечные Петериса Скудры уступили "Йокериту" со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Отметим, что счёт в матче открыли именно рижане - после передач Кристапа Сотниекса и Моргана Эллиса шайбу в ворота отправил Зак Митчелл.

После этого шайбы забрасывали только хоккеисты "Йокерита". В середине первого периода счёт сравнял Джордан Шрёдер, во втором периоде голы в свой актив записали Хенри Иконен и Марко Анттила, а окончательный счёт в матче на 7-й минуте третьего периода установил Анти Пильстрём.

Добавим, что рижское "Динамо" этот матч провело без своей первой тройки нападающих - Редлихса, Индрашиса и Дарзиньша. Ворота рижан защищал Станислав Галимов, который отразил 30 бросков.

Видео: Лучшие моменты матча "Йокерит" - "Динамо"

В первом проверочном матче "Динамо" в серии послематчевых буллитов уступило "Кеттеру" (4:5), а во втором - в овертайме команде "Киекко-Поят" (3:4). Впереди у "Динамо" ещё один матч в Финляндии, который состоится 28 августа против "Киекко-Вантаа".

Напомним, что начало нового сезона регулярного чемпионата КХЛ запланировано на 2 сентября. "Динамо", в свою очередь, свой первый матч проведёт 3 сентября против "Барыса".