В первом раунде US Open Севастова сыграет с 16-летней Коко Гауфф

В данный момент Севастова занимает 44-е место в рейтинге WTA, а Гауфф расположилась на 50-й строчке. До этого теннисистки не встречались друг с другом.

Стоит добавить, что для Севастовой US Open - один из самых удачных турниров "Большого шлема". Два года назад латвийская теннисистка дошла до полуфинала турнира, а в 2016 и 2017 годах ей удалось пробиться в четвертьфинал. В 2019 году Анастасия не смогла преодолеть третий раунд, уступив хорватке Петре Мартич.

Для Коко Гауфф Уимблдон-2019 стал дебютным турниром "Большого шлема". С первого же захода американке удалось дойти до четвёртого раунда, где она уступила румынке Симоне Халеп. Летом того же года она дебютировала на US Open, дойдя до третьего раунда. В этом году Гауфф вышла в четвёртый раунд Australian Open.

Осенью 2019 года Коко Гауфф завоевала первый титул WTA в карьере, обыграв Алёну Остапенко в финале турнира в Линце.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса многие звёзды тенниса в этом году не примут участие в Открытом чемпионате США. Так, например, от участия в US Open отказались украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, австралийка Эшли Барти, нидерландка Кики Бертенс, а также первая ракетка Латвии Алёна Остапенко.

Матчи первого раунда US Open пройдут 31 августа.