Матчи рижского "Динамо" в сентябре смогут посетить не более 1000 зрителей

Напомним, что начало нового сезона регулярного чемпионата КХЛ запланировано на 2 сентября. "Динамо", в свою очередь, свой первый домашний матч проведёт 3 сентября против "Барыса", а 5 сентября - против "Йокерита".

Билеты на оба этих матча уже доступны на сайте bilesuserviss.lv.

Цена на билеты зависит от сектора. В связи с ограниченями в продажу не поступят билеты со скидкой для различных социальных групп, а также не будет предусмотрен бесплатный вход для дошкольников. Приобрести билеты можно будет только в интернете!

Также сообщается, что при входе в "Арена Рига" каждому болельщику измерят температуру тела.

Посетителям домашних матчей "Динамо" стоит учитывать, что на играх не могут находится люди, которые обязаны соблюдать самоизоляцию или у которых есть признаки заболевания.

Внутри "Арена Рига" нужно также помнить о социальном дистанцировании и по возможности не использовать наличные деньги. Также рекомендуется соблюдать гигиенические требования и носить маски.

В сентябре динамовцы должны принять на своей арене подмосковный "Витязь" (8 сентября), нижнекамский "Нефтехимик (11 сентября), нижегородское "Торпедо" (22 сентября), московские "Динамо" (26 сентября) и ЦСКА (29 сентября). Билеты на эти матчи появятся позднее.