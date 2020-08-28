В чем фишка? ⟩ Блогер Алеся Глазастая: о канале "Брыщ", переезде в Латвию, работе в СМИ и сексизме

В интервью она рассказала, как решилась на переезд в Ригу при том, что не знала латышский язык.

Девушка отметила, что ее путь в мир блогерства не был таким простым, как может показаться. Она объяснила, как создает свои передачи, и призналась, что за этим стоит огромный опыт работы в СМИ.

Конечно, она дала несколько советов тем, кто хочет что-то поменять в своей жизни и решиться на переезд в другую страну.

Аудио: Алеся Глазастая в передаче "В чем фишка?"