"Это не удача, а своевременное принятие решений". ВОЗ о низком уровне заражения Covid-19 в Латвии

Здесь есть три фактора, считает он. Первый - это общественное доверие политикам; люди понимают, что что-то происходит, и доверяют правительству. Также в Латвии правительство едино, и все министры участвуют в принятии решений.

"Надо также добавить, что премьер-министру Кришьянису Кариньшу удалось укрепить единство Кабинета министров, что в результате окупилось доверием к правительству", - сказал Тирен.

В то же время и правительство доверяет обществу, и это означает, что между лицами, принимающими решения, и гражданами сложилось взаимное доверие. Подход правительства Кариньша таков, что решения принимаются на основе экспертных мнений и статистики.

"Хотя это очень деликатный подход, в случае с Латвией он сработал", - сказал представитель ВОЗ.

Поэтому теперь, принимая решение, например, о работе учебных заведений, правительству не нужно тратить время на достижение единогласия или убеждение населения.

"В условиях пандемии принятие решений является наиболее важным аспектом. Важна разница даже в несколько дней. Правительство, обладающее этими тремя факторами, может принимать каждое решение примерно в три раза быстрее", - сказал Тирен.

Учитывая это, Латвии удалось снизить количество заражений почти вдвое по сравнению со странами с аналогичными условиями.

"И это не удача, а своевременное принятие решений", - подчеркнул он.