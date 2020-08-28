Украина приостановила все контакты с Беларусью

"У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Киев следит за развитием ситуации в Беларуси.

"И только когда мы убедимся, что эти контакты не будут представлять репутационный, политический или моральный риск для Украины, они будут восстановлены", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, уже третью неделю в Беларуси проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными.

Европейский союз (ЕС) и другие западные страны также отказались признать результаты выборов в Беларуси.