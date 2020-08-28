Видео ⟩ В Сети появился трейлер фильма "Цой", который был снят в Латвии

Трейлер был опубликован компанией Sony Pictures.

Вокруг сюжета вымышленная история, которая произошла уже после гибели Виктора Цоя. Главным героем фильма стал Павел Шелест (Евгений Цыганов). Он был водителем того самого "Икаруса", с которым столкнулся автомобиль музыканта. Именно он повез на похороны из Риги в Ленинград гроб с телом музыканта. Вместе с телом в поездку отправились его родственники и близкие (в картине они представлены как собирательные образы с вымышленными именами).

В описании к трейлеру речь идет о Шелест, о том, что 15 августа водителю не повезло и его автобус столкнулся с "Москвичом" Цоя.

"Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней", - отмечается в информации к трейлеру.

В фильме снимались: Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Надежда Калеганова, Илья Дель, Игорь Верник, Маша Пересильд, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Виталий Коваленко.

Уже сообщалась, что сам Цой показан в фильме лишь из архивных кадров и документальных фильмов Алексея Учителя "Рок" и "Последний герой".

Издание "Медуза" сообщает, что на пресс-конференции картины режиссер объяснил, что выход фильма должен был состояться 3 сентября, но пока он отложен на неопределенный срок. Причиной стали письменные претензии от "Национального музыкального издательства". Учитель отметил, что есть некоторые противоречия вокруг фильма. Он указал, что это не байопик. В фильме "Цой" речь идет о трактовке образов, но не все это понимают.

Видео: трейлер фильма "Цой"