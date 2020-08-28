Сб, 29.08.2020
Застрелите меня сегодня. Я поставил его на колени и сказал просить прощения. Если это насилие - пожалуйста, можете меня распять. Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"
Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"
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  • В Литве максимальный суточный прирост, начиная с апреля - 48 новых случаев Covid-19, умер один человек

В Литве максимальный суточный прирост, начиная с апреля - 48 новых случаев Covid-19, умер один человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 48 новых случаев коронавируса, умер еще один человек. В целом с начала пандемии в Литве скончались 86 человек, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Это самое большое число случаев коронавируса за сутки за период с 19 апреля, тогда было выявлено 59 случаев.

"Если рассчитать средний показатель за август (...), то этот средний дневной показатель составляет около 25 случаев", - сказала представитель Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене радио LRT в пятницу. 

По ее словам, заболеваемость Covid-19 растет в летний период, так как люди расслабились. 

В Литве в общей сложности подтверждено 2810 случаев коронавируса, все еще больны 895 человек, 1816 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 4097 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 182 завозных случая.

За минувшие сутки сделано 5602 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 629 443.

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