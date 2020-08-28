В Литве максимальный суточный прирост, начиная с апреля - 48 новых случаев Covid-19, умер один человек

Это самое большое число случаев коронавируса за сутки за период с 19 апреля, тогда было выявлено 59 случаев.

"Если рассчитать средний показатель за август (...), то этот средний дневной показатель составляет около 25 случаев", - сказала представитель Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене радио LRT в пятницу.

По ее словам, заболеваемость Covid-19 растет в летний период, так как люди расслабились.

В Литве в общей сложности подтверждено 2810 случаев коронавируса, все еще больны 895 человек, 1816 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 4097 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 182 завозных случая.

За минувшие сутки сделано 5602 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 629 443.