На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко впервые заявил, что НАТО готовит военное вторжение в Беларусь с целью отделения Гродненской области от территории страны. Плацдармом для этой атаки якобы могут стать Польша и страны Балтии. Так ли это на самом деле? Мы попросили экспертов по международным отношениям прокомментировать данные высказывания Лукашенко.

Анна Барабан, исследователь компании по анализу политических рисков и публицистики Dow Jones, отметила в интервью, что Лукашенко хорошо играет в хоккей, а также хороший акробат. Он регулярно меняет своих союзников и врагов. Эксперт напомнила, что в начале протестов президент Беларуси неофициально обвинил в их инициировании Россию, арестовав около 33 солдат российской частной военной компании. Позже в тяжелом положении страны он начал обвинять Чехию и ЕС в целом.

Лукашенко выгодно постоянно искать образ внешнего врага, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и еще больше сплотить население для поддержки власти. Барабан говорит, что пока президенту на руку то, что часть белорусского общества помнит советские времена, когда НАТО было врагом номер 1. Однако то, что сказал Лукашенко, ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез, и большая часть белорусского общества рассматривает это как шоу.

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Схожих взглядов придерживается журналист телеканала "Белсат" Змицер Мицкевич. Он подчеркивает, что сказанное Лукашенко выглядит просто жалко и белорусский народ высмеивает его слова как в Интернете, так и в других местах. Однако эксперт указывает и на другую возможную причину заявлений Лукашенко. По его словам, пузырь угрозы НАТО также может быть предназначен для Владимира Путина. Лукашенко пытается показать, что он разделяет взгляды России касательно безопасности в регионе, и, следовательно, подчеркивает необходимость более активно его поддерживать.

В свою очередь профессор Университета Южной Флориды Татьяна Кулакевич в данном контексте напоминает, что Организация Договора о коллективной безопасности, членами которой также являются Беларусь и Россия, не может оказывать помощь, если одно из государств-членов не сталкивается с внешней военной угрозой. Такое мнение в рамках передачи TVNET Pasaule kabatā высказал и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Верит ли Путин в эту риторику? Роль России в конфликте

Кулакевич отвечает отрицательно. Как и Барабан, она напоминает, что Лукашенко все время искал образ внешнего врага, и Путин видит такой подход "насквозь". Лукашенко не может рассчитывать на военную помощь России.

Напротив, Путин заинтересован в нормализации ситуации в Беларуси и диалоге Лукашенко с протестующими. Однако у этого диалога есть условие - государство должно оставаться в сфере влияния России. Эксперт допускает, что Россия могла бы сыграть посредническую роль в конфликте, так как созданный протестующими Координационный совет высказался, что не будет выступать против сценария, при котором Кремль заставит Лукашенко начать переговоры.

Барабан в связи с этим отмечает, что Путина не обрадовала недавняя выходка Лукашенко, когда он прилетел на вертолете и в полном боевом снаряжении с АКС-74У в руках назвал белорусский народ крысами. Путин пригрозил сократить финансовую помощь Лукашенко. Мицкевич даже допускает, что Путин может дождаться начала экономического кризиса в Беларуси этой осенью, а затем предпринять какие-либо дальнейшие шаги.

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Связана ли выходка Лукашенко с оружием АКС-74У со сказанным им о том, что на Беларусь готовится нападение?

Барабан допускает, что какая-то связь может быть, потому что этой выходкой он пытался показать свою силу и то, что он не готов уступить ни перед одной угрозой. Соответственно, Беларусь готова бороться как с внутренними, так и с внешними врагами, и даже президент может взять в руки автомат.

Однако он с треском провалился, потому что народ Беларуси спросил - почему "избранный" народом президент хочет открыть по нему огонь? Почему оружие дали и его несовершеннолетнему сыну Николаю? Почему Николай надел экипировку, подозрительно похожую на ту, что производится в странах НАТО?

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Каким может быть дальнейшее развитие ситуации?

Мицкевич считает, что протесты обязательно продолжатся. Пока белорусские власти не хотят идти на переговоры и подавать в отставку. Это, в свою очередь, не дает повода отступить и протестующим. Пока они могут выражаться в разных формах, однако забастовки на белорусских заводах, скорее всего, продолжатся. В последние дни мы видим, как к забастовкам присоединяются рабочие других, ранее не бастовавших предприятий. Вполне вероятно, что какое-то время будет продолжаться нечто подобное позиционной войне, которая имела место во время Первой мировой - каждая сторона сидит в своих окопах, но ни одна из них не может взять вверх.