В Кримулде обнаружена лаборатория по производству метадона. Изъяты наркотики на сумму 1,5 млн евро

Весной того года управление по борьбе с организованной преступностью Госполиции начало уголовный процесс о незаконном обороте наркотиков. В ходе следственных действий в сотрудничестве с антитеррористическим отрядом "Омега" и другими структурами Госполиции 13 июля в Кримулдском крае была обнаружена лаборатория по производству метадона, оборудованная в частном доме. По данным полиции, наркотические вещества здесь изготавливались с начала этого года.

В различных регионах Латвии задержаны шесть членов организованной группировки, проведены обыски.

В результате следственных действий было изъято более 21 кг наркотиков, содержащих метадон веществ, различных прекурсоров для изготовления наркотиков, техническое оборудование, средства связи и другие предметы.

Стоимость изъятых синтетических наркотиков на черном рынке может составлять 1,5 млн евро, отмечает полиция.

В сотрудничестве с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России в рамках дела в Московской области был задержан грузовой автомобиль с латвийскими номерами, в котором обнаружено 6,4 кг метадона.

В ходе расследования подтвердилось, что изготавливаемый в Кримулдском крае метадон поставлялся на российский рынок, но не исключено, что продукция лаборатории продавалась и в Латвии.

К пяти задержанным в Латвии лицам 1967, 1969, 1970, 1971 и 1976 г. рожд. применены меры пресечения в виде ареста, а к еще одному мужчине 1945 г. рожд. - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Галерея: Метадоновая лаборатория в Кримулде