Сб, 29.08.2020
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Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"

В Эстонии за сутки добавились 18 позитивных результатов тестов на коронавирус

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За сутки в Эстонии проанализирован 1271 первичный тест на Covid-19, добавились 18 позитивных результатов, сообщил в пятницу утром департамент здоровья Эстонии.

Уровень заболеваемости в стране за последние 14 дней составляет 12,5 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро пятницы, 28 августа, госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 12 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии выздоровели 2076 человек.

Всего в Эстонии сделано почти 146 000 первичных тестов, из них 2343 дали позитивный результат.

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