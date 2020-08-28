В Эстонии за сутки добавились 18 позитивных результатов тестов на коронавирус

За сутки в Эстонии проанализирован 1271 первичный тест на Covid-19, добавились 18 позитивных результатов, сообщил в пятницу утром департамент здоровья Эстонии.
Уровень заболеваемости в стране за последние 14 дней составляет 12,5 случая на 100 000 населения.
По состоянию на утро пятницы, 28 августа, госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 12 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.
По состоянию на утро пятницы в Эстонии выздоровели 2076 человек.
Всего в Эстонии сделано почти 146 000 первичных тестов, из них 2343 дали позитивный результат.
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