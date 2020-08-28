В Эстонии за сутки добавились 18 позитивных результатов тестов на коронавирус

Уровень заболеваемости в стране за последние 14 дней составляет 12,5 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро пятницы, 28 августа, госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии 12 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии выздоровели 2076 человек.

Всего в Эстонии сделано почти 146 000 первичных тестов, из них 2343 дали позитивный результат.