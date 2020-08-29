Сб, 29.08.2020
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Светлана Тихановская

Рижане выбирают новую думу! Все самое главное на данный момент

ФОТО: LETA

29 августа - день внеочередных выборов в Рижскую думу. RUS TVNET представляет текстовую трансляцию о самом главном в процессе голосования. Тут же - экзитполы и официальные итоги выборов. 

Главное:

  • Избирательные участки открыты с 7:00 до 22:00.
  • Избиратели могут голосовать на любом из 156 участков.
  • Для голосования с собой необходимо взять паспорт или eID.
  • Избиратель может оставить бюллетень для голосования без изменений или отметить плюсом кандидатов, которых он особенно поддерживает, а также вычеркнуть тех, кого не поддерживает.
  • На выборы в Рижскую думу подано 15 кандидатских списков. В целом на места депутатов претендуют 707 человек.
  • После закрытия участков LETA, LTV, LR и Рижский университет Страдиня представит экзитполы (опросы избирателей на выходе с участков).
  • Результаты с небольших участков начнут поступать около 1:00, а большая часть результатов может быть обобщена к 3 или 4 часам утра.

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