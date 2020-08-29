Рижане выбирают новую думу! Все самое главное на данный момент

29 августа - день внеочередных выборов в Рижскую думу. RUS TVNET представляет текстовую трансляцию о самом главном в процессе голосования. Тут же - экзитполы и официальные итоги выборов.
Главное:
- Избирательные участки открыты с 7:00 до 22:00.
- Избиратели могут голосовать на любом из 156 участков.
- Для голосования с собой необходимо взять паспорт или eID.
- Избиратель может оставить бюллетень для голосования без изменений или отметить плюсом кандидатов, которых он особенно поддерживает, а также вычеркнуть тех, кого не поддерживает.
- На выборы в Рижскую думу подано 15 кандидатских списков. В целом на места депутатов претендуют 707 человек.
- После закрытия участков LETA, LTV, LR и Рижский университет Страдиня представит экзитполы (опросы избирателей на выходе с участков).
- Результаты с небольших участков начнут поступать около 1:00, а большая часть результатов может быть обобщена к 3 или 4 часам утра.
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