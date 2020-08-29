Выборы в Рижскую думу с RUS TVNET. Все самое главное на данный момент

29 августа - день внеочередных выборов в Рижскую думу. RUS TVNET представляет текстовую трансляцию о самом главном в процессе голосования. Тут же - экзитполы и официальные итоги выборов.
Главное:
- Избирательные участки открыты до 22:00. Избиратели могут голосовать на любом из 156 участков.
- До 16:00 в день выборов проголосовало 13,56% избирателей, а за все время с начала предварительного голосования - 32,79%.
- На 60 мест в думе претендуют 707 кандидатов от 15 списков.
- Экзитполы выйдут сразу после закрытия участков. Первые официальные результаты ожидаются около 1:00, а большая часть - к 3 или 4 часам утра.
Галерея: Рижане выбирают Рижскую думу
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