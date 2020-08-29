Сб, 29.08.2020
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Светлана Тихановская
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Выборы в Рижскую думу с RUS TVNET. Все самое главное на данный момент

Выборы в Рижскую думу

ФОТО: Oskars Lūsis, TVNET

29 августа - день внеочередных выборов в Рижскую думу. RUS TVNET представляет текстовую трансляцию о самом главном в процессе голосования. Тут же - экзитполы и официальные итоги выборов. 

Главное:

  • Избирательные участки открыты до 22:00. Избиратели могут голосовать на любом из 156 участков.
  • До 16:00 в день выборов проголосовало 13,56% избирателей, а за все время с начала предварительного голосования - 32,79%.
  • На 60 мест в думе претендуют 707 кандидатов от 15 списков. 
  • Экзитполы выйдут сразу после закрытия участков. Первые официальные результаты ожидаются около 1:00, а большая часть - к 3 или 4 часам утра.

Галерея: Рижане выбирают Рижскую думу 

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