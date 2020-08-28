Сб, 29.08.2020
У Алёны фантастический характер в спорте. Я иногда играл с ней на одном корте, когда ей было 12-13 лет. Она уже тогда ставила перед собой самые высокие цели, говорила о победах на турнирах "Большого шлема" и попадании в пятёрку сильнейших теннисисток планеты. Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису
Денис Павлов, многократный чемпион Латвии по теннису

SPKC: Из-за Сovid-19 новый учебный год будет сложным, родителям надо быть ответственными

ФОТО: Pixabay

Из-за пандемии Covid-19 наступающий учебный год может быть сложным, и для того, чтобы он прошел успешно, очень важны ответственные действия родителей, сказала на Латвийском радио эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Элина Диминя.

По ее словам, государству важно обеспечить детям возможности учиться и не мешать жизни родителей, но нужно понимать, что учебный год будет сложным.

Диминя призвала родителей тщательно следить за состоянием здоровья детей и ни к коем случае не отправлять их в учебное заведение с симптомами заболевания.

На вопрос о рисках распространения Covid-19 на выборах в Рижскую думу она ответила, что при эпидемиологических показателях Латвии проводить выборы можно, но важно, чтобы люди соблюдали установленные ограничения.

Специалист добавила, что заболеваемость растет, и не исключено, что Латвии придется вернуться к ограничениям, например, людей обяжут носить маски.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back