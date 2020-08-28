Сб, 29.08.2020
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Светлана Тихановская

ВИДЕО ⟩ Назван лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду

ФОТО: Reuters/ScanPix

Автором лучшего гола Лиги чемпионов сезона-2019/2020 был признан нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщается в Instagram Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Португалец забил гол дальним ударом в девятку в матче против французского "Лиона" (2:1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В пятёрку лучших также вошли голы в исполнении Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Хуана Куардадо ("Ювентус"), Луиса Суареса ("Барселона") и Сержа Гнабри ("Бавария").

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020 победу одержала мюнхенская "Бавария", которая благодаря единственному голу Кингсли Комана одолела французский "ПСЖ".

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