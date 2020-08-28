ВИДЕО ⟩ Назван лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Португалец забил гол дальним ударом в девятку в матче против французского "Лиона" (2:1).

В пятёрку лучших также вошли голы в исполнении Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Хуана Куардадо ("Ювентус"), Луиса Суареса ("Барселона") и Сержа Гнабри ("Бавария").

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020 победу одержала мюнхенская "Бавария", которая благодаря единственному голу Кингсли Комана одолела французский "ПСЖ".