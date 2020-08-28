В Минске на акции протеста задержали больше 260 человек

По данным правозащитного центра Беларуси "Весна", в Минске были задержаны 261 человек.

Вечером, 27 августа, в Минске протестующие вышли на площадь Независимости в центре Минска.

Спустя полчаса начались задержания. Силовики при этом подходили к журналистам и требовали не снимать происходящее, - сообщают корреспонденты белорусского портала tut.by.

Уже сообщалось, по данным правозащитников, было задержано более 50 журналистов - сотрудники "Радио Свобода", ТАСС, "РИА Новости", BBC, Associtated Press, Reuters и ряда белорусских изданий. Журналистов усадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении "для проверки документов".

Правозащитники сообщают, что в общей сложности после составления протоколов поздно вечером и ночью в Минске отпустили около 100 человек.

Как сообщалось ранее, уже третью неделю в Беларуси проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными.

Европейский союз (ЕС) и другие западные страны также отказались признать результаты выборов в Беларуси.