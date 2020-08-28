Герхардc: В кризисной ситуации Латвия должна быть способна обеспечить людей продовольствием

Представитель Минземледелия по общественным отношениям Дайга Муцениеце сообщила, что во вторник, 1 сентября, в Кобленце (Германия) состоится неформальная встреча министров сельского и рыбного хозяйства ЕС об уроках Covid-19 в контексте устойчивости сельского хозяйства и пищевой промышленности.

По словам Герхардса, способность обеспечить жителей продовольствием не менее важна и для единого рынка ЕС. Чтобы обеспечить непрерывную работу цепочек снабжения, нужно предусмотреть дополнительные меры поддержки на случай краткосрочного или длительного кризиса.

Министр выразил удовлетворение тем, что на раннем этапе кризиса Латвии удавалось обеспечивать непрерывное снабжение населения продуктами питания.

По его мнению, ЕС следует уменьшать свою зависимость от импортных продуктов питания и кормов, сокращая цепочки поставок.