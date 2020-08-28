Полиция остановила очередного водителя, который все сделал неправильно

11 августа этого года, около 22:00, сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции получили от некого жителя информацию о том, что в Кулдигском крае едет машина, стиль вождения водителя которой вызывает вопросы. Информация была незамедлительно передана ближайшим экипажам, машину остановили на дорого Вентспилс - Кулдига - Салдус.