Сб, 29.08.2020
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Светлана Тихановская

Полиция остановила очередного водителя, который все сделал неправильно

ФОТО: Valsts policija

11 августа этого года, около 22:00, сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции получили от некого жителя информацию о том, что в Кулдигском крае едет машина, стиль вождения водителя которой вызывает вопросы. Информация была незамедлительно передана ближайшим экипажам, машину остановили на дорого Вентспилс - Кулдига - Салдус.

После проверки на алкоголь оказалось, что водитель пьян (2,4 промилле), кроме того, у него нет водительских прав. 

У машины, на которой он передвигался, отсутствовал техосмотр, а также OCTA. На транспортное средство были установлены несоответствующие регистрационные номера. 

Теперь данному водителю придется заплатить множество штрафов.

Полиция выражает благодарность бдительным жителям, которые сообщили о подозрительном водителе. 

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