Опрос: обеспокоенность жителей Латвии из-за Covid-19 уменьшилась

В марте доля встревоженных людей составляла 66%, в мае - 43%.

Ситуация с Covid-19 не беспокоит 35% латвийцев, а 37% она безразлична.

60% жителей Латвии обеспокоены возможной второй волной инфекции и возвращением чрезвычайного положения.

С окончанием чрезвычайного положения люди все чаще признают, что Covid-19 не влияет на их повседневную жизнь. В марте о влиянии Covid-19 на повседневную жизнь говорили 67% населения, в мае - 56%, а августе - 31%.

66% опрошенных оценили свое финансовое положение как хорошее. 43% заявили, что хотели бы вернуться к "доковидной" жизни, а новый порядок вещей чаще нравится молодым людям в возрасте от 18 до 34 лет.

Чтобы чувствовать себя в безопасности и вернуться к нормальной повседневной жизни, 35% опрошенных хотели бы получить вакцину от Covid-19, 25% готовы продолжать социальное дистанцирование. В мае дистанцирование готовы были продолжать 32% опрошенных. 39% респондентов выразили готовность и в дальнейшем избегать скопления людей.