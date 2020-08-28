Теперь самоизоляцию нужно соблюдать по возвращению еще из трех стран. Литвы в списке нет

Наступила пятница, а значит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал новые данные о списке стран, после возвращения из которых нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
С ростом заболеваемости Covid-19 впредь двухнедельную самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать также лицам, возвращающимся из Словакии, Словении и Италии или пересекшим эти страны транзитом, свидетельствуют новейшие данные SPKC.
Эти изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 29 августа.
Вопреки прогнозам, Литвы в этом списке нет, однако эпидемиологи предупреждают - все может измениться в следующую пятницу, 4 сентября.
Turpmāk obligāta 14 dienu pašizolācija būs jāievēro arī personām, kuras Latvijā atgriežas no Slovēnijas, Itālijas un Slovākijas.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) August 28, 2020
Pašizolācija ir jāievēro arī tad, ja konkrētajā valstī biji tikai caurbraucot, piemēram, biji tās valsts lidostā. pic.twitter.com/7ctHkyP2W8
Среди 26 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Кипр, а также Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, Словения, Словакия и Италия.
Заболеваемость Covid-19 в Латвии на данный момент составляет 3,1 случая на 100 тыс. жителей, что является самым низким показателем заболеваемости новым коронавирусом в Европе среди всех стран, где есть больные Covid-19.
В то же время в Литве и Эстонии заболеваемость Covid-19 продолжает расти - она увеличилась до 15,5 и 11,4 случая на 100 тыс. жителей соответственно.
Наибольшая заболеваемость коронавирусом сейчас в Испании, где она составляет 196,4 случая на 100 тыс. жителей. Затем следуют Андорра, Мальта, Люксембург, Румыния, Монако, Хорватия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Австрия.
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