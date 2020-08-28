Теперь самоизоляцию нужно соблюдать по возвращению еще из трех стран. Литвы в списке нет

С ростом заболеваемости Covid-19 впредь двухнедельную самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать также лицам, возвращающимся из Словакии, Словении и Италии или пересекшим эти страны транзитом, свидетельствуют новейшие данные SPKC.

Эти изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 29 августа.

Вопреки прогнозам, Литвы в этом списке нет, однако эпидемиологи предупреждают - все может измениться в следующую пятницу, 4 сентября.

Turpmāk obligāta 14 dienu pašizolācija būs jāievēro arī personām, kuras Latvijā atgriežas no Slovēnijas, Itālijas un Slovākijas.

Pašizolācija ir jāievēro arī tad, ja konkrētajā valstī biji tikai caurbraucot, piemēram, biji tās valsts lidostā. pic.twitter.com/7ctHkyP2W8 — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) August 28, 2020

Среди 26 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Кипр, а также Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, Словения, Словакия и Италия.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии на данный момент составляет 3,1 случая на 100 тыс. жителей, что является самым низким показателем заболеваемости новым коронавирусом в Европе среди всех стран, где есть больные Covid-19.

В то же время в Литве и Эстонии заболеваемость Covid-19 продолжает расти - она увеличилась до 15,5 и 11,4 случая на 100 тыс. жителей соответственно.

Наибольшая заболеваемость коронавирусом сейчас в Испании, где она составляет 196,4 случая на 100 тыс. жителей. Затем следуют Андорра, Мальта, Люксембург, Румыния, Монако, Хорватия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Австрия.