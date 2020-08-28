Сб, 29.08.2020
Путин подражал Лукашенко в своих методах правления – или, скорее, плохого правления. В этом смысле можно сказать, что Путин ученик Лукашенко. Но в их сегодняшних отношениях "хвост виляет собакой". Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
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Россия рассекретила видео самого большого ядерного взрыва в истории

ФОТО: Wikimedia Commons

Россия опубликовала кадры, демонстрирующие самый большой ядерный взрыв в мире. 40-минутный видеоролик рассекретил Росатом.

Самая мощная из испытанных ядерных бомб называлась РДС-220, или просто "Царь-бомба". Она была в 3,333 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Устройство было почти восемь метров в длину, диаметр составлял более двух метров. Для транспортировки 27-тонной бомбы у бомбардировщика Ту-95В пришлось убрать некоторые топливные баки.

Реплика "Царь-бомбы"

ФОТО: AP/Scanpix

Водородная бомба с 50 мегатоннами была взорвана 30 октября 1961 года на острове Северный, расположенном в Северном Ледовитом океане.

Взрыв был настолько мощный, что в результате образовался огненный шар диаметром восемь километров, который было видно на расстоянии до тысячи километров.

Смотрите видео!

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