Россия рассекретила видео самого большого ядерного взрыва в истории

Самая мощная из испытанных ядерных бомб называлась РДС-220, или просто "Царь-бомба". Она была в 3,333 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Устройство было почти восемь метров в длину, диаметр составлял более двух метров. Для транспортировки 27-тонной бомбы у бомбардировщика Ту-95В пришлось убрать некоторые топливные баки.

Реплика "Царь-бомбы" ФОТО: AP/Scanpix

Водородная бомба с 50 мегатоннами была взорвана 30 октября 1961 года на острове Северный, расположенном в Северном Ледовитом океане.

Взрыв был настолько мощный, что в результате образовался огненный шар диаметром восемь километров, который было видно на расстоянии до тысячи километров.

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