"Тучи сгустились над отношениями с Россией". Германия пригрозила РФ санкциями из-за дела Навального

"В нескольких сотнях метров от нас клиника Charité, где находится Алексей Навальный. Вы знаете, тучи сгустились над нашими отношениями с Россией. [...] Когда мы узнаем, каким веществом отравили Навального, мы сможем оказать большее давление на РФ, чтобы расследовать это дело. Если Россия откажется оказывать помощь, то нам стоит подумать о нашей реакции", - заявил 28 августа Хайко Маас во время пресс-конференции.

По его словам, Россия должна сделать больше в деле Навального. Маас призвал провести расследование и узнать, кто прямо или косвенно причастен к случившемуся.

Немецкий министр также подчеркнул, что Германия проведет больше исследований, чтобы понять, чем отравили Навального, а также применялось ли это вещество в других случаях. Немецкие СМИ сообщили, что клиника Charité обратилась за помощью к военным экспертам по ядам и боевым отравляющим веществам.