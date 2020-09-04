Светлана Жигаева и её девиз: "Душевно, пошло, весело"

После завершения профессиональной карьеры Юрий продолжил жить футболом и сейчас активно снимает на YouTube свой видеоблог под названием Par Futbolu.

Этот канал пользуется популярностью среди небольшого количества любителей местного чемпионата, но не отстаёт от Юрия и его супруга, которая активно покоряет Instagram.

"Душевно, пошло, весело" - девиз Светланы Жигаевой в Instagram. Второе слово в этом слогане полностью оправдывает себя!

В аккаунте Светланы не так уж и просто найти фото неэротического характера. На большинстве своих снимков Светлана либо без одежды, либо в нижнем белье. Иногда, чтобы разбавить фотографии с томным взглядом и старательно прикрытыми интимными местами, Светлана снимает короткие шуточные видеоролики, но сводятся они обычно либо в шутки про "выпить винишко", либо снова в эротику.

С другой стороны, а почему нет? Светлана прекрасно выглядит и не стесняется это демонстрировать!

Отдельного внимания заслуживают рекламные посты Светланы. Пиво и полезные завтраки, чай и эко-продукты, кошачий корм и косметика - этот список можно продолжать бесконечно.

Любой интернет-флешмоб и челлендж обязательно появятся в аккаунте Светланы, а иногда в это будет втянут и её супруг.

В сториз дела обстоят следующим образом: короткая смешная зарисовка, конкурс для подписчиков, реклама нижнего белья, мем из интернета, полуголая фотография, реклама шоколадки, пошлая шуточка с матерком... И это только до обеда.

Чаще всего сторизы приправлены геотегом, несколькими хештегами, отмечены производители всего, что есть в кадре и поверх этого ещё написан какой-нибудь текст. Если Светлана решила пойти в магазин за хлебом, то в сториз непременно будет отмечен аккаунт этого магазина и производитель хлеба.

Довольно сложно не сойти сума от такого количества информации.