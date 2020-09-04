Светлана Жигаева и её девиз: "Душевно, пошло, весело"
Героиней сегодняшней рубрики Instagram недели стала Светлана Жигаева - жена бывшего игрока "Вентспилса" и сборной Латвии по футболу Юрия Жигаева.
После завершения профессиональной карьеры Юрий продолжил жить футболом и сейчас активно снимает на YouTube свой видеоблог под названием Par Futbolu.
Этот канал пользуется популярностью среди небольшого количества любителей местного чемпионата, но не отстаёт от Юрия и его супруга, которая активно покоряет Instagram.
"Душевно, пошло, весело" - девиз Светланы Жигаевой в Instagram. Второе слово в этом слогане полностью оправдывает себя!
В аккаунте Светланы не так уж и просто найти фото неэротического характера. На большинстве своих снимков Светлана либо без одежды, либо в нижнем белье. Иногда, чтобы разбавить фотографии с томным взглядом и старательно прикрытыми интимными местами, Светлана снимает короткие шуточные видеоролики, но сводятся они обычно либо в шутки про "выпить винишко", либо снова в эротику.
С другой стороны, а почему нет? Светлана прекрасно выглядит и не стесняется это демонстрировать!
Отдельного внимания заслуживают рекламные посты Светланы. Пиво и полезные завтраки, чай и эко-продукты, кошачий корм и косметика - этот список можно продолжать бесконечно.
Любой интернет-флешмоб и челлендж обязательно появятся в аккаунте Светланы, а иногда в это будет втянут и её супруг.
В сториз дела обстоят следующим образом: короткая смешная зарисовка, конкурс для подписчиков, реклама нижнего белья, мем из интернета, полуголая фотография, реклама шоколадки, пошлая шуточка с матерком... И это только до обеда.
Чаще всего сторизы приправлены геотегом, несколькими хештегами, отмечены производители всего, что есть в кадре и поверх этого ещё написан какой-нибудь текст. Если Светлана решила пойти в магазин за хлебом, то в сториз непременно будет отмечен аккаунт этого магазина и производитель хлеба.
Довольно сложно не сойти сума от такого количества информации.
Ну, а если без шуток и иронии, то всё это, наверно, работает. Именно так блогеры продвигают свои аккаунты и именно этому учат на всякого рода курсах по раскрутке соцсетей. Да, пока у Светланы всего 5 тысяч подписчиков в Instagram, но это почти в два раза больше, чем у её супруга на YouTube.
Делаем вывод, что чемпионат Латвии по футболу уступает в зрелищности аккаунту Светланы Жигаевой.
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