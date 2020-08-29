Футбол с Владимиром Ивановым: Место встречи изменить нельзя: на стадионе "Сконто" в воскресенье разберутся "Рига" и РФШ

Наконец, 30 августа болельщики станут свидетелями еще трех поединков. В том числе с участием клубов, которые играли на днях в Лиге Европы. Так, "Валмиера" после пощечины в Познани от польского "Леха" (в первом отборочном раунде - 0:3) прямиком отправляется в Даугавпилс, чтобы лишний раз подтвердить свои притязания на третье место и еще раз разгромить соперника, как это было в первом круге (3:0 в Валмиере).

В строю у команды Тамаза Пертии - нигериец Арокодаре, который в еврокубковом матче так и остался на голодном пайке. Так что свою жажду ему придется утолить на стадионе "Целтниекс".

Во всяком случае у лучшего бомбардира "Вирслиги" (африканский нападающий наколотил 15 голов) будут все шансы еще раз напомнить о себе.

ФОТО: Valmiera FC/Facebook

Вышедший во второй отборочный раунд Лиги Европы "Вентспилс" будет гостить в Риге, где сыграет с "Меттой". Матч пройдет на стадионе "Даугава", где совсем недавно команда Андриса Рихертса уступила в отложенной игре "Риге" со счетом 0:3. "Вентспилс" в отличном настроении после трех побед подряд (две - в "Вирслиге" и одна дома над молдавским "Динамо-Авто" в еврокубке, где "желто-синие" были сильнее - 2:1) и полон решимости побороться за третье место (от "Валмиеры" - пять очков отставания). Что вполне реально исходя из того, что игра "Вентспилса" действительно пришла в норму (в последний раз команда Виорела Фрунзы проигрывала 3 августа).

Все это тем более удивительно, ведь до сих пор президент клуба Адлан Шишханов не может приехать в Латвию и воссоединиться со своей командой, с которой он поддерживает связь только благодаря видеоконференциям и голосовым сообщениям.

Более чем уверен, что "Вентспилс" не забыл домашнюю ничью 0:0 с "Меттой" в первом круге, а значит участник Лиги Европы мотивирован и едет в Ригу только за победой.

О центральном матче 17-го тура "Рига" - РФШ, который пройдет на стадионе "Сконто" в воскресенье вечером (начало - в 19 часов), говорить много не надо. Вывеска и так резонансная и все расклады тут предельно ясны. После победы над "Меттой", действующий чемпион страны уходит в отрыв от РФШ на пять очков (45 баллов против 40). Команда Олега Кононова и не думает сбавлять темп (победная серия - 14 игра подряд), наверняка держа в уме еще одну победу над своим главным конкурентом.

Тут больше вопросов к РФШ - как быстро команда Виктора Мороза сможет восстановиться после сложнейшей игры в Белграде (поражение в первом отборочном раунде Лиги Европы от сербского "Партизана" - 0:1), хватит ли сил продолжить погоню в местном чемпионате и, наконец, получится ли у РФШ вообще победить (в этом матче из-за дисквалификации не сможет сыграть защитник Вячеслав Исаев).

Потому как еще одно поражение в "Битве за Ригу", скорее всего, поставит крест на дерзких амбициях этого клуба взять в 2020-м "золото" (в первом круге на стадионе "Аркадия" было 1:2). Во всяком случае интрига в таком случае может умереть без вариантов. И что там будет в третьем круге, по большому счету будет уже не важно, потому как такую "Ригу" осенью никто точно не остановит.

Да, и еще одна деталь - после этого тура в "Вирслиге" наступает двухнедельный перерыв, вызванный матчами сборных, в том числе и национальной в Лиге Наций УЕФА (для справки - в списке кандидатов в сборную Латвии Дайниса Казакевича значится 15 игроков "Вирслиги"). А значит эти матчи чемпионата страны будут много значить для команд вплоть до 12 сентября.