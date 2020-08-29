Футбол с Владимиром Ивановым: Место встречи изменить нельзя: на стадионе "Сконто" в воскресенье разберутся "Рига" и РФШ

17-й тур чемпионата Латвии по футболу, настаиваю, отличается от предыдущих во втором круге. На то есть две основные причины. Во-первых, это будет, что называется, игра на контрасте: только-только ведущие клубы "Вирслиги" держали экзамен в еврокубках, а тут вновь им придется опуститься на землю. Во-вторых, в одном из воскресных поединков на стадионе "Сконто" сойдутся главные претенденты на титул и самые непримиримые соперники "Рига" и РФШ.
Пять матчей очередного тура будут проходить в субботу и воскресенье и, понятно, что открывать его будут исключительно те команды, которые на этой неделе не были задействованы в Лиге Европы. Так, например, первыми на поле выйдут футболисты "Тукумса" и "Лиепаи".
Как это ни странно, но их можно назвать соседями по турнирной таблице, потому что курземцы, если взглянуть на занимаемую позицию, не сильно-то опережают дебютанта высшей лиги. Да, аутсайдер первенства "Тукумс" к концу лета выглядит, наверное, обреченным со своими четырьмя очками на вес золота (четыре ничьи), но и "Лиепая" в этом сезоне не особо лучше. Команда Дмитрия Молоша только восьмая, в последних шести играх добившись трех ничьих при трех поражениях.
Вообще "Лиепая" в последний раз побеждала больше месяца назад (22 июля в гостях была разбита "Елгава" - 5:1), так что неудивительно, что зона переигровки стала для нее чуть ли не родной (речь идет о девятом месте).
В первом круге в Лиепае была зафиксирована ничья 2:2 при том, что "Тукумс" имел все шансы увезти оттуда и три очка. Так что в связи с этой игрой по-прежнему актуальными остаются два вопроса - когда же "Тукумс" одержит первую свою победу (почему бы не сейчас?) и продолжит ли "Лиепая" набирать очки (последние три матча - три ничьи), пытаясь поскорее покинуть столь не комфортную и непривычную для себя подвальную зону.
В этот же день, 29 августа, "Елгава" будет принимать юрмальский "Спартак". Как-то тихо и незаметно в "Вирслиге" произошла первая отставка по ходу сезона, когда своего поста лишился белорус Олег Кубарев, заменил которого его помощник Давис Цауне. Кубарев, который в свое время приводил как раз "Спартак" к чемпионскому званию, кажется, с "Елгавой" устал бороться и устал мучиться.
На самом деле в этом нет никакой сенсации - если бы не коронавирус, не укороченный сезон, с ним попрощались бы гораздо раньше. Но сейчас условия сильно изменились, изменились и возможности клубов. В том числе и "Елгавы", которая медленно, но уверенно погружается все глубже и глубже на самое дно, потерпев четыре поражения кряду.
Игра "Елгавы" в этом сезоне - явно не для эстетов футбола. Но ладно бы красоты нет - нет и результата (после 16 игр - уже десять поражений и предпоследнее, девятое место). А раз так - на выход...
В первом круге "Елгава" получила в Слоке - 1:4. Судя по всему, и сейчас у нее не очень-то много шансов избежать очередного фиаско даже несмотря на то, что в составе противника не будет дисквалифицированных Науриса Булвитиса и Кирилла Дришлюка. Я уже не говорю о том, чтобы просто забить мяч (самая не забивающая команда "Вирслиги" в 16 играх провела только 11 голов, пропустив при этом в три раза больше).
Наконец, 30 августа болельщики станут свидетелями еще трех поединков. В том числе с участием клубов, которые играли на днях в Лиге Европы. Так, "Валмиера" после пощечины в Познани от польского "Леха" (в первом отборочном раунде - 0:3) прямиком отправляется в Даугавпилс, чтобы лишний раз подтвердить свои притязания на третье место и еще раз разгромить соперника, как это было в первом круге (3:0 в Валмиере).
В строю у команды Тамаза Пертии - нигериец Арокодаре, который в еврокубковом матче так и остался на голодном пайке. Так что свою жажду ему придется утолить на стадионе "Целтниекс".
Во всяком случае у лучшего бомбардира "Вирслиги" (африканский нападающий наколотил 15 голов) будут все шансы еще раз напомнить о себе.
Вышедший во второй отборочный раунд Лиги Европы "Вентспилс" будет гостить в Риге, где сыграет с "Меттой". Матч пройдет на стадионе "Даугава", где совсем недавно команда Андриса Рихертса уступила в отложенной игре "Риге" со счетом 0:3. "Вентспилс" в отличном настроении после трех побед подряд (две - в "Вирслиге" и одна дома над молдавским "Динамо-Авто" в еврокубке, где "желто-синие" были сильнее - 2:1) и полон решимости побороться за третье место (от "Валмиеры" - пять очков отставания). Что вполне реально исходя из того, что игра "Вентспилса" действительно пришла в норму (в последний раз команда Виорела Фрунзы проигрывала 3 августа).
Все это тем более удивительно, ведь до сих пор президент клуба Адлан Шишханов не может приехать в Латвию и воссоединиться со своей командой, с которой он поддерживает связь только благодаря видеоконференциям и голосовым сообщениям.
Более чем уверен, что "Вентспилс" не забыл домашнюю ничью 0:0 с "Меттой" в первом круге, а значит участник Лиги Европы мотивирован и едет в Ригу только за победой.
О центральном матче 17-го тура "Рига" - РФШ, который пройдет на стадионе "Сконто" в воскресенье вечером (начало - в 19 часов), говорить много не надо. Вывеска и так резонансная и все расклады тут предельно ясны. После победы над "Меттой", действующий чемпион страны уходит в отрыв от РФШ на пять очков (45 баллов против 40). Команда Олега Кононова и не думает сбавлять темп (победная серия - 14 игра подряд), наверняка держа в уме еще одну победу над своим главным конкурентом.
Тут больше вопросов к РФШ - как быстро команда Виктора Мороза сможет восстановиться после сложнейшей игры в Белграде (поражение в первом отборочном раунде Лиги Европы от сербского "Партизана" - 0:1), хватит ли сил продолжить погоню в местном чемпионате и, наконец, получится ли у РФШ вообще победить (в этом матче из-за дисквалификации не сможет сыграть защитник Вячеслав Исаев).
Потому как еще одно поражение в "Битве за Ригу", скорее всего, поставит крест на дерзких амбициях этого клуба взять в 2020-м "золото" (в первом круге на стадионе "Аркадия" было 1:2). Во всяком случае интрига в таком случае может умереть без вариантов. И что там будет в третьем круге, по большому счету будет уже не важно, потому как такую "Ригу" осенью никто точно не остановит.
Да, и еще одна деталь - после этого тура в "Вирслиге" наступает двухнедельный перерыв, вызванный матчами сборных, в том числе и национальной в Лиге Наций УЕФА (для справки - в списке кандидатов в сборную Латвии Дайниса Казакевича значится 15 игроков "Вирслиги"). А значит эти матчи чемпионата страны будут много значить для команд вплоть до 12 сентября.
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