20-й день протестов. Лукашенко рассказывает о реальной военной угрозе для Беларуси

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- 20-й день протестов в Беларуси. Александр Лукашенко рассказывает о реальной военной угрозе для Беларуси.
- В немецкой клинике Charité рассказали, что у Алексея Навального проходят симптомы отравления.
- Украина закрыла границы для иностранцев.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 28.08.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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