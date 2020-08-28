Выборы в РД: за три дня проголосовали почти 20% избирателей

В первый день предварительного голосования на внеочередных выборах в Рижскую думу проголосовали 20 383 человека или 4,82% имеющих право голоса избирателей. На выборах 2017 года в первый день предварительного голосования в выборах приняли участие 20 084 человека или 4,71% имеющих право голоса избирателей.

В пятницу, 28 августа, участки были открыты с 12:00 до 20:00, а в день выборов 29 августа - с 7:00 до 22:00.

На выборы в Рижскую думу поданы 15 списков кандидатов, на места в думе претендуют 707 человек. В общей сложности 11 кандидатов были исключены из списков за несоблюдение каких-либо определенных в законе требований для выдвижения своей кандидатуры.

В 2021 году, когда в других самоуправлениях Латвии пройдут очередные выборы, в Риге выборы не состоятся.

Согласно закону о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу, срок полномочий нового состава Рижской думы будет состоять из оставшегося срока полномочий предыдущего созыва думы, который был распущен, и полного четырехлетнего срока полномочий.

Галерея: Предварительное голосования на выборах в Рижскую думу