Гороскоп Василисы Володиной на сентябрь 2020 года

Сентябрь - месяц, который потребует от нас умеренности во всем. Ретро-Марс будет всячески пытаться увести нас от активной работы и инициатив, предупреждает эксперт.

Сильные эмоции, необычные повороты, неспособность трезво оценивать происходящее - это то, с чем может столкнуться каждый из нас в грядущие 30 дней.

Но это совсем не означает, что неудачи ждут в каждом деле, за которое мы бы ни взялись. Звезды всего лишь призывают к осознанности в поступках и требовательности к себе, когда речь будет заходить о важных инициативах и связанных с ними рисках.

Овен

Для Овнов сентябрь будет полон неожиданных событий - как приятных, так и не очень: некоторые обстоятельства в этом месяце могут достичь кульминации. По этой причине астролог не советует делать большие ставки на свои планы и торопиться с принятием ответственных решений. Лучше оставить место для импровизации и обходить стороной потенциальные осложнения. Дела следует распределять по степени важности и стараться доводить начатое до конца.

А если захочется что-то предусмотреть на будущее, в чем-то рискнуть, то лучше иметь запасной план. Это поможет избежать путаницы, проблем и разочарований.

Телец

Ретроградный Марс в сентябре высвободит внутренних демонов Тельцов. В этом можно найти плюсы: усилится интуитивное чутье, возрастет дар убеждения и красноречия, повысится энергетика, уйдут усталость и апатия. Главным недостатком станет смена мировоззрения: голос совести будет очень слаб, поэтому многие Тельцы рискуют дать волю своей темной стороне, наделав много ошибок, которые придется исправлять не один год. Стабилизировать внутренний баланс добра и зла поможет занятия творчеством, общение с близкими и любимыми людьми.

Близнецы

Сентябрь - сложный месяц, но чем проще Близнецы будут ко всему относиться, тем лучше пойдут их дела. Самое главное - не принимать близко к сердцу незначительные неурядицы. В противном случае не стоит удивляться спаду активности и полной деморализации.

Увы, не все можно взять под контроль, но это временные трудности.

Астролог советует относиться ко всему с юмором, призывая на помощь позитивное мышление и играючи решая проблемы.

Эта простая рекомендация поможет эффективно справиться с задачами любой сложности и в нужный момент сделать все правильно.

Рак

Планеты окажут Ракам полное содействие в смене жизненного курса, особенно с 9 по 15 сентября. Но и после будут удачные дни, поэтому рекомендуется сосредоточиться на важных аспектах жизни и поставить перед собой правильные цели.

Весь месяц ретроградный Марс будет влиять на события в жизни Раков, усиливая их способности, в том числе и умение управлять окружающими людьми.

Расплатой за такой подарок станет резкое ослабление энергетики, поэтому Василиса Володина советует Ракам быть более дипломатичными и использовать техники манипуляции только в редких случаях.

Лев