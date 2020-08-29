Фото ⟩ Побег подростка с трагическим финалом. История падения мальчика с самолета

Парень просто хотел увидеть весь мир. И эта мечта стоила ему жизни.

К сожалению, на отчаянный план покинуть Австралию подростка неожиданно вдохновил его собственный отец. Всего за несколько месяцев до трагедии Чарльз Сапсфорд рассказал своему сыну об испанском мальчике, который умер, скрывшись в шасси пассажирского самолета. В феврале 1970 года его собственного ребенка постигла схожая участь.

Кит Сапсфорд пробрался в ангар и спрятался в нише, скрывающей шасси самолета. Он не знал, что при взлете угол колесных стоек начнет меняться и "зайцу" не удастся удержаться в надколесной дуге самолета. Когда самолет оторвался от земли, Кит упал с 60-метровой высоты и разбился насмерть.

История Кита

Кит Сапсфорд родился в 1956 году и вырос в Рэндвике, пригороде Сиднея в Новом Южном Уэльсе. Его отец, Чарльз Сапсфорд, был инженером-механиком и промышленником. Отец описывал сына как любопытного ребенка, у которого всегда было "желание продолжать движение".

Чтобы утолить жажду приключений, папа с мамой устроили Киту кругосветное путешествие, надеясь по возвращении получить успокоившегося подростка. Однако после того, как они вернулись домой, парень не смог свыкнуться с мыслью, что приключение закончилось.

Родители не знали, как усмирить пыл ребенка, который сбегал из дома, потому приняли решение отправить его в Римско-католическую школу-интернат для мальчиков.

Но и оттуда Кит сбежал и направился в сторону Сиднейского аэропорта.

Непонятно, знал ли он заранее, куда направляется самолет, на котором он задумал улететь.

Падающий безбилетник

В то время правила в аэропортах были не такими строгими, как сейчас. Это позволило подростку беспрепятственно добраться до стоянки. Заметив, что один из самолетов вот-вот взлетит, Кит направился к нему.

Чистое совпадение, что там же в это время находился фотограф Джон Гилпин. Мужчина просто фотографировал аэропорт. Позднее он совершенно случайно запечатлит падение подростка.

Только прибыв в домашнюю студию и проявив пленку, Гилпин увидел сенсационный кадр смертельного падения. Случилось это спустя неделю после несчастного случая.

***

"Все, чего желал мой сын - увидеть мир, - вспоминал позднее отец Кита Чарльз. - Он не мог сидеть на месте. Жажда Кита увидеть мир стоила ему жизни".

Маловероятно, что Сапсфорд выжил бы, даже если бы не упал. Высокая температура и нехватка кислорода в любом случае убили бы подростка. В конце концов, в роковой день на Сапсфорде были только рубашка с короткими рукавами и шорты.

Парень скончался в возрасте 14 лет 22 февраля 1970 года.