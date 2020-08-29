За сутки выявлено шесть новых случаев Covid-19

Согласно данным SPKC, пятеро заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее. Источник еще одного инфицированного человека уточняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 248 932 теста на Covid-19, выявлен 1381 инфицированный. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один человек с Covid-19.

В больницах находятся четыре инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 205 пациентов.