Вс, 30.08.2020
Знаете, у нас компания такая открытая, и мы сами такие открытые, что мы вообще в этом плане как одуванчики немножко. Бдительность, наверное, усыпилась как-то. Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
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За сутки выявлено шесть новых случаев Covid-19

ФОТО: SIPA/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2065 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, пятеро заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее. Источник еще одного инфицированного человека уточняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 248 932 теста на Covid-19, выявлен 1381 инфицированный. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один человек с Covid-19.

В больницах находятся четыре инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 205 пациентов.

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