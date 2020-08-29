За сутки выявлено шесть новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2065 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, пятеро заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее. Источник еще одного инфицированного человека уточняется.
С начала пандемии в Латвии сделано 248 932 теста на Covid-19, выявлен 1381 инфицированный. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.
За прошедшие сутки был госпитализирован один человек с Covid-19.
В больницах находятся четыре инфицированных вирусом, три человека с заболеванием средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.
Всего из стационаров выписаны 205 пациентов.
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