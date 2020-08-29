Фото ⟩ Затлерс, Аболтиня и другие известные люди собрались на презентации песни Аль Бано

Эта мелодичная композиция является почти гимном и посвящением Чарльза Гуджера Латвии. В ней подчеркивается красота нашей страны, традиции и история.

В мероприятии приняли участие: композитор Чарльз Гуджер, посол Италии в Латвии Стефано Мария Талиани ди Марчио (Stefano Maria Taliani de Marchio), посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня, посол Соединенного Королевства в Латвии Кит Шеннон (Keith Shannon), бывший президент Латвии Валдис Затлерс с супругой, экс-министр культуры и президент Академии наук Оярс Спаритис, а также другие известные люди.

Вел мероприятие Эдмунд Кашевский, а Диана Пирагс эмоционально исполнила песню Terra d’Ambra e di Emozioni под аккомпанемент Чарльза Гуджера.

В свою очередь, Аль Бано по видеосвязи указал, что песня Terra d’Ambra e di Emozioni - это его благодарность Латвии. Ведь Латвия - это дружная страна с приветливыми жителями, а его концерты здесь всегда проходят в особенной атмосфере.

"Я познакомился с Аль Бано, когда создавал в Латвии проект, связанный с театром. Аль Бано чувствует тесную связь с Латвией, ему здесь очень нравится, поэтому мне выпала большая честь, что тенор сразу же согласился записать композицию, посвященную Латвии", - объяснил Гуджер.

Написал песню композитор в Риге, а потом она была переведена на итальянский язык.

Во время мероприятия Чарльз Гуджер и посол Италии в Латвии Стефано Мария Талиани ди Марчио открыли памятную табличку со словами песни Amber Land (Terra d'Ambra e di Emozioni), которые очень хорошо отражают природу Латвии, символику, дух латвийского народа и способность преодолевать трудности.