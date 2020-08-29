"Динамо" одержало победу в последнем матче перед началом нового сезона КХЛ

Подопечные Петериса Скудры со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) обыграли команду "Киекко-Вантаа", которая выступает во второй финской лиге.

Заброшенными шайбами в этом матче отметились Константин Комарек, Патрик Забусов и Лаурис Дарзиньш.

Рижское "Динамо" провело в Финляндии четыре проверочные игры и сумело победить лишь в одной из них. В первом проверочном матче "Динамо" в серии буллитов уступило "Кеттеру" (4:5), во втором - в овертайме команде "Киекко-Поят" (3:4), а в третьем - "Йокериту" (1:4).

Напомним, что начало нового сезона регулярного чемпионата КХЛ запланировано на 2 сентября. "Динамо", в свою очередь, свой первый матч проведёт 3 сентября против "Барыса".