Левитс надеется, что Рига наконец-то окажется в надежных руках

Pēc ilgāka laika Rīgā būs stabila vadība ar skaidrāku vīziju par pilsētas attīstību. Tā, nododot savu balsi Rīgas ārkārtas vēlēšanu dienā, sacīja Valsts prezidents Egils Levits (@valstsgriba). #IzvēliesNākotni pic.twitter.com/KRVkTd6daR — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 29, 2020

Сегодня президент с супругой Андрой Левите посетили 123-й избирательный участок, расположенный в начальной школе им. Фрициса Бривземниекса. Левитс сообщил присутствовавшим журналистам, что внимательно следил за ходом избирательной кампании и предложениями партий.

"В результате избирательной кампании у меня есть четкое представление о первом, втором и третьем месте в моем списке предпочтений",

- сказал Левитс, подчеркнув, что проголосовал за лучший, по его мнению, вариант. При этом президент отметил, что ни один список не идеален.

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Левитс сообщил, что в избирательном бюллетене активно ставил крестики и вычеркивал кандидатов. Он подчеркнул, что возможность выбрать не только партию или список, но и конкретных кандидатов, является особенностью выборов в Латвии и такие права предоставляются избирателям лишь немногих стран.

Говоря о том, чего он ожидает от нового созыва, Левитс отметил, что у Риги есть большой потенциал, который не использовался уже около десяти лет.

"С точки зрения городской среды мы немного отстаем. Хорошо, что партии или списки уделили наибольшее внимание именно развитию города, потому что это также решает самоуправление. На мой взгляд, Рига должна развиваться как современный город со всеми самыми современными решениями, которые доступны", - подчеркнул президент, отметив, что город в то же время должен сохранить свое неповторимое лицо и индивидуальность.

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