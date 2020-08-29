За сутки в Эстонии выявили 20 случаев заболевания Covid-19, в Литве - 29

Эстония

В Ида-Вирумаа за сутки прибавилось 13 положительных тестов, в Харьюмаа - 4, в Тартумаа и Лаэне-Вирумаа - по одному, следует из статистики Департамента здоровья. В одном случае место жительство человека не указано в Регистре народонаселения, сообщил портал новостей вещания со ссылкой на департамент здоровья.

По состоянию на утро 29 августа, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 9 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

Смертельных случаев за сутки не прибавилось. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

В Эстонии за все время провели более 147 000 первичных тестов на коронавирус, из них 2363 или 1,6% оказались положительными.

Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в стране за 14 дней составляет 13,5 случая на 100 000 жителей.

Литва

За минувшие сутки в Эстонии выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Литве за все время провели 2839 тестов на Covid-19 оказались положительными. 1833 пациента выздоровели.

В Литве от коронавируса умерли 86 человек, еще 13 человек умерли по другой причине. За прошедшие сутки жертв нет.