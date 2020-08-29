Фото ⟩ В Эстонии на авторалли машина въехала в зрителей. Среди пострадавших - дети

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что съехавшая с трассы машина сбила троих детей, двое из которых пострадали. Одному ребенку 10 лет, другому 12 лет.

Один из пострадавших был доставлен в детскую больницу, другой, состояние которого более тяжелое - в Североэстонскую региональную больницу.

По предварительным данным, дети находились на участке внешнего изгиба дороги, где их фактически не должно было быть.

Эстонская ассоциация автоспорта в 12:51 подтвердила, что происшествие на народном спринте в Кохила расследуется.

"Сегодня, 29 августа, на первом круге народного спринта Vesiroos в Кохила в результате выезда с дороги гоночного автомобиля пострадали двое зрителей, которых скорая доставила в больницу. Соревнование прервано, начато расследование для выяснения причин аварии. До тех пор, пока не будут уточнены обстоятельства, организатор соревнования не будет давать никаких дополнительных комментариев", - говорится в сообщении ассоциации.