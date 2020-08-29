Наибольшее число избирателей до полудня проголосовало на участках в Пурвциемсе

На 14 находящихся в Пурвциемсе участках до полудня субботы, включая голоса во время предварительного голосования, в общей сложности проголосовали 10 620 человек.

Далее следует центральный район Риги, где на 11 участках в общей сложности проголосовали 7619 жителей, а также Зиепниеккалнс, где на девяти участках свои голоса отдали 7017 рижан.

На десяти избирательных участках в Иманте проголосовал 6681 житель, на семи избирательных участках Агенскалнса - 6279, на 11 участках Кенгарагса - 6162, на девяти участках в Плявниеки - 6137, на восьми участках на Тейке - 5757, а на пяти участках в Межциемсе - 4076 жителей.

Галерея: Рижане голосуют на внеочередных выборах в Рижскую думу

Таким образом, в общей сложности за три дня предварительного голосования и первые пять часов дня выборов в Рижскую думу проголосовали 25,52% избирателей, 19,24% из которых сделали это в дни предварительного голосования.

Сегодня избирательные участки работают с 7:00 до 22:00.