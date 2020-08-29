Видео ⟩ В стороне Валки мужчина столкнулся лицом к лицу с медвежатами

Один мужчина смог запечатлеть в стороне Валки необычный вид - как на дереве ползают два медвежонка. Однако их мамы поблизости не было.
Несколькими видео, где видны любопытные медвежата, в соцсети Facebook поделился Эдуард Раценис.
На видео видно, как медвежата взобрались на высокую ель, а после спускаются. Как пояснил сам Раценис в комментариях, животные находились между ним и его автомобилем.
Отправляясь домой, Раценис попрощался с малышами:
"Я еду домой, а вы остаетесь здесь. Договорились?".
Mežs ir pilns ar pārsteigumiem un piedzīvojumiem, šodien satiku divus zinātkārus lācēnus 🐻, mamma tuvumā nebija. Darbs mežā Latvijas valsts mežu vēstniecība #bears #Latvia #bearcubs #experienceofalifetimePosted by Eduards Rācenis on Piektdiena, 2020. gada 28. augusts
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