"Любое реальное расследование приведет к тому, что они выйдут на самих себя". Соратник Навального - об отсутствии лидера, планах ФБК и протестах после отравления

Би-би-си: Джо Байден не подвергается таким рискам...

Волков: Тем не менее. Все политики так или иначе подвержены риску. Конечно, это зависит от уровня политической культуры в стране. Я не хочу сказываться в whatabout-изм, но надо напомнить, что покушения на политиков во время предвыборных кампаний это вообще-то штука, которая в и Америке случалась, например с сенатором Кеннеди в 1968-м году. Если отвечать на ваш вопрос так, как он задан, то скажу, что в ходе президентской кампании 2018-го года ваш покорный слуга проехал больше регионов и был в большем количестве городов и на большем количестве встреч со сторонниками, чем сам Навальный. Просто потому, что тот больше сидел в спецприемнике и у него не всегда получалось куда-то приехать.

Би-би-си: Когда кто-то из вас появляется, да, это скорее мера, связанная с неспособностью самого Навального там быть. Всегда - даже со стороны сочувствующих - высказывались аккуратные опасения в том, что деятельность ФБК слишком сильно замкнута на личность и популярность одного человека. Год назад Любовь Соболь была чуть ли не ярче самого Навального в разгар московских протестов, но прошел год - и Любовь Соболь снова на втором плане.

Волков: У нас есть политическая организация, которая выстроена по определенным законам политики. А политика во всех странах мира это все равно штука, в которой люди смотрят на лидера и в которой личность лидера важна. Вы же не можете сказать даже в очень развитой парламентской демократии типа Германии, где я сейчас нахожусь, "почему Ангела Меркель такая заметная, почему другие фигуры Христианско-демократической партии не в той же мере ведут публичную активность и не делают так много заявлений, как она?" Ну потому что на данный момент она является лидером партии. Общественность, сторонники, журналисты ждут в первую очередь ее заявлений. При этом есть много других талантливых политиков, между которыми в рамках нашей политической организации так или иначе распределены роли. Иван Жданов является директором ФБК, Любовь Соболь является генеральным продюсером канала "Навальный-live", я являюсь руководителем сети региональных штабов. У нас есть довольно много работы плюс есть какая-то публичная активность, мы все делаем довольно много, но конечно Алексея Навального делает Алексеем Навальным то, что он в каком-то смысле, в хорошем смысле, незаменим, есть какие-то черты его характера, харизма, лидерские качества, способность формулировать какие-то мысли, которые делают его таким привлекательным лидером и привлекают к нему такое большое внимание сторонников. Это естественно, так и должна быть устроена политическая организация.