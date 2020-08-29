Рак и трансплантация печени: футболист Эрик Абидаль одержал свою главную победу

18 августа футболист покинул "Барселону", в которой оказался благодаря случаю, произошедшему 21 год назад. Молодого Эрика, выступавшего тогда в четвертом дивизионе клуба "Лион-Дюшер", заметил Клод Пюэль, работавший в "Монако".

Скауты "Монако" приехали на игру "Ниццы", чтобы посмотреть на Доминика Оланье - талантливого атакующего полузащитника, которым интересовались многие топ-клубы Европы. Соперником "Ниццы" был "Лион-Дюшер", в составе которого и выступал 19-летний Абидаль. Защитник маленького клуба был так хорош, что уже к середине первого тайма делегаты "Монако" следили только за ним. Его команда победила, а Клод Пюэль предложил контракт Эрику Абидалю вместо Доминика Оланье.

Попав в клуб Лиги 1, Эрик не стал лидером и часто оставался на скамейке запасных. Игрового времени молодому французу давали мало, случались провальные выступления, а футбол не приносил удовольствия. Вскоре игрок попал в команду "Лилль", где он по-настоящему раскрылся и привлек внимание одного из сильнейших клубов Лиги 1 того периода - "Лиона", с которым впоследствии выиграл три чемпионства, после чего оказался в "Барселоне".

В 2011 году Эрик услышал страшный диагноз - рак печени.

"Вначале был только страх. Но потом во мне проснулся боец. Ты борешься всю жизнь, чтобы покинуть родной дом, найти работу, найти свое место в команде, удержать его, выиграть Лигу чемпионов. И эта ситуация ничем не отличается. Я сразу сказал жене, что не сдамся, что буду бороться. Доктор сказал, что проведет операцию на следующей неделе. "Нет, - ответил я. - Вы сделаете это завтра. Мне не нужно время на раздумья. Удалите эту опухоль", - через полгода после операции рассказал он в интервью итальянскому GQ.

Даже в самые сложные моменты, несмотря на свой диагноз, футболист старался поддержать 17-летнего парня, лежавшего с ним в больнице.

"Я осознал, что это - нечто обычное, это - сама жизнь. Это может произойти с каждым, никто не застрахован от чего-то подобного. Ты всегда можешь что-то потерять, а на следующий день тебе воздастся. Нужно принять это и быть благодарным за каждый прожитый день", - рассказывал спортсмен.

Партнеры по команде, болельщики "Барселоны", даже соперники - все старались поддержать Эрика. Все верили в лучшее и надеялись, что он переживет операцию, но мало кто тогда думал о его возвращении на поле.

После операции футболиста, до финала Лиги чемпионов в Лондоне оставалось всего два месяца. 28 мая 2011 года тренер "Барселоны" Пеп Гвардиола назвал состав на финальную игру с "Манчестер Юнайтед" - среди 11 человек оказался и Абидаль. Примечательно, что он занял место на тот момент капитана "Барсы" Карлеса Пуйоля.

Кстати, Пуйоль перед церемонией награждения передал Абидалю капитанскую повязку - всё для того, чтобы именно он получил право первым поднять Кубок.

Победа "Барселоны", 2011 год ФОТО: AFP / Scanpix

Через три года Эрику стало хуже. Ему понадобилась трансплантация печени. Донором стал родственник Эрика, и врачи вновь спасли ему жизнь. На этот раз восстановление затянулось на год, но Абидаль и в этот раз сумел вернуться на поле.

В "Барселоне" были уверены, что защитнику стоит завершить карьеру и контракт с ним не продлили, но сам Эрик хотел играть. Он вернулся на родину и отыграл сезон за "Монако". В 35 лет, выиграв с "Олимпиакосом" золото чемпионата Греции, Абидаль объявил о завершении карьеры.

"Если вы спросите, что дала мне болезнь, я отвечу, что научился жить, - делился мыслями француз.

- Я научился спокойствию, я повзрослел. Жизнь предоставляет тебе множество путей, которые ты должен пройти, не жалуясь на трудности".

В 2017 году Абидаль вернулся в "Барселону" и стал послом клуба, а затем работал техническим и спортивным директором команды. 18 августа он объявил о том, что покидает "Барселону", так как не смог достичь своих целей. Несмотря на это, главную свою победу Эрик уже одержал.