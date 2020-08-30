Умер тренер легендарного Фёдора Емельяненко. У него был коронавирус

Воронов умер в возрасте 55 лет в Абакане. По информации Sports.ru, тренер скончался из-за осложнений от коронавируса. Портал также сообщает, что у Воронова были проблемы с сердцем и давлением, а последнюю неделю Воронов находился в реанимации на аппарате ИВЛ.

Напомним, что 3 июля по той же причине из жизни ушёл отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, который был на два года старше Воронова.

"Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни", - написал Емельяненко.

Владимир Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо. Он взял Емельяненко в секцию в 1986 году, когда тому было 10 лет, и работал с ним на протяжении всей его карьеры.

Среди его воспитанников - Максим Гришин, ныне выступающий в UFC, и Михаил Малютин, работавший с Вороновым с 2004 по 2009 годы.

43-летний Фёдор Емельяненко выступает в ММА с 2000 года. Боец четыре раза становился чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжёлом весе по версии Pride FC, а также два раза - по версиям Rings и WAMMA. Всего в активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один поединок признан несостоявшимся.