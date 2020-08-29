Литва превысила установленный порог заболеваемости Covid-19. Комментарий SPKC

Возвращаясь в Латвию из стран, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Список этих стран SPKC обновляет еженедельно - по пятницам.

Литва избежала попадания в список стран высокого риска, потому что показатель заболеваемости там составлял 15,5 случая на 100 тыс. жителей.

Однако в субботу, согласно данным европейского SPKC, Литва установленный порог превысила - кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней там на сегодняшний день составляет 16,4 случая на 100 тыс. жителей.

В Эстонии заболеваемость увеличилась с 11,4 до 12,5 случая.

На вопрос, может ли латвийский SPKC изменить список стран высокого риска раньше следующей пятницы, включив туда Литву, Арая ответила, что похожие ситуации случались и с другими странами. По ее словам, ситуация постоянно меняется и SPKC на данный момент актуализирует список раз в неделю - по пятницам.

Арая подчеркнула, что SPKC в любом случае рекомендует пересмотреть необходимость поездок за границу, потому что список стран высокого риска постоянно расширяется.