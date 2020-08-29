Эксперт: Один из вариантов коалиции в Рижской думе схож с нынешней коалицией в Сейме

Она заявила, что в день выборов ожидала большей активности избирателей. Несмотря на то, что в общей сложности к полудню проголосовали 25,52% избирателей, в первой половине дня свой голос отдали только немногим более 6% избирателей. В то же время Бикава выразила радость по поводу высокой активности рижан в период предварительного голосования по сравнению с 2017 годом.

Как отметила лектор, по дебатам кандидатов в мэры Риги можно судить, что один из вариантов коалиции в Рижском самоуправлении схож с нынешней коалицией в Сейме.

По ее словам, открытым остается вопрос о том, кто станет малыми партнерами коалиции - "Новая консервативная партия" или Союз "зеленых" и крестьян. В то же время существует возможность сотрудничества с партией "Честь служить Риге", подчеркнула она.

Бикава надеется, что новому созыву Рижской думы удастся сформировать коалицию быстрее, чем Сейму.

Как сообщалось, до 16:00 в день выборов в Рижскую думу проголосовали 13,56% избирателей, а за все время с начала предварительного голосования - 32,79%.

Галерея: Голосование на выборах в Рижскую думу