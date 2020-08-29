Фото ⟩ "С гнилым луком борщ не сваришь". В Минске прошел женский марш солидарности

В субботу, 29 августа, в Минске прошел женский марш солидарности. По разным оценкам, на него собралось от пяти до 10 тысяч человек, пишет "Медуза".
На фоне акции протеста в столице Беларуси закрыли четыре станции метро "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Также стало известно о задержаниях журналистов "Радио Свободы" и Deutsche Welle. Tut.by сообщал, что ОМОН сопровождал протестующих, но данных о задержаниях - нет.
Галерея: Женский марш солидарности в Минске
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