Вс, 30.08.2020
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Эгил Левитс о выборах в РД
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Фото ⟩ "С гнилым луком борщ не сваришь". В Минске прошел женский марш солидарности

ФОТО: STRINGER / EPA

В субботу, 29 августа, в Минске прошел женский марш солидарности. По разным оценкам, на него собралось от пяти до 10 тысяч человек, пишет "Медуза". 

На фоне акции протеста в столице Беларуси закрыли четыре станции метро "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Также стало известно о задержаниях журналистов "Радио Свободы" и Deutsche Welle. Tut.by сообщал, что ОМОН сопровождал протестующих, но данных о задержаниях - нет.

Галерея: Женский марш солидарности в Минске 

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