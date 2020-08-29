Фото ⟩ "С гнилым луком борщ не сваришь". В Минске прошел женский марш солидарности

На фоне акции протеста в столице Беларуси закрыли четыре станции метро "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Также стало известно о задержаниях журналистов "Радио Свободы" и Deutsche Welle. Tut.by сообщал, что ОМОН сопровождал протестующих, но данных о задержаниях - нет.