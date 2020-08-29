"Согласие", похоже, больше не лидер на выборах в РД. Комментарий Ушакова

Он воздержался от комментариев результатов "Согласия" на выборах до объявления официальных итогов, подчеркнув, что то, как дума нового созыва и "Согласие" будут работать в течение следующих пяти лет, зависит не только от процентного распределения голосов, но и избранных в думу людей.

В то же время Ушаков сказал, что уже сейчас можно прогнозировать трудности с формированием коалиции.

"Перед избранными в думу депутатами встанет огромная проблема - найти общий знаменатель", - сказал он.

Ушаков пообещал, что независимо от того, будут ли депутаты "Согласия" в коалиции или оппозиции, они будут работать на благо рижан.

Отметим, что в распространенном партией пресс-релизе отмечается, что политическая сила допускает работу в оппозиции, где обещает работать "принципиально" и "организованно".

Как сообщалось, по результатам опроса избирателей на выходе с участков, в думу нового созыва могут пройти восемь партий и их объединений.