Вс, 30.08.2020
В результате избирательной кампании у меня есть четкое представление о первом, втором и третьем месте в моем списке предпочтений. Эгил Левитс о выборах в РД
Эгил Левитс о выборах в РД
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"Согласие", похоже, больше не лидер на выборах в РД. Комментарий Ушакова

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Перед избранными в Рижскую думу депутатами встанет огромная проблема - найти общий знаменатель, считает бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

Он воздержался от комментариев результатов "Согласия" на выборах до объявления официальных итогов, подчеркнув, что то, как дума нового созыва и "Согласие" будут работать в течение следующих пяти лет, зависит не только от процентного распределения голосов, но и избранных в думу людей.

В то же время Ушаков сказал, что уже сейчас можно прогнозировать трудности с формированием коалиции.

"Перед избранными в думу депутатами встанет огромная проблема - найти общий знаменатель", - сказал он.

Ушаков пообещал, что независимо от того, будут ли депутаты "Согласия" в коалиции или оппозиции, они будут работать на благо рижан.

Отметим, что в распространенном партией пресс-релизе отмечается, что политическая сила допускает работу в оппозиции, где обещает работать "принципиально" и "организованно". 

Как сообщалось, по результатам опроса избирателей на выходе с участков, в думу нового созыва могут пройти восемь партий и их объединений.

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