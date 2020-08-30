Буров объяснил низкую активность избирателей: все дело в русскоговорящих

По словам Бурова, он огорчен низкой явкой - избирательные участки были практически пусты.

Он подчеркнул, что у "Честь служить Риге" есть предвыборная программа, и представители партии сделают все, чтобы ее реализовать. "Мы знаем, что делать, и готовы к сотрудничеству", - сказал Буров.

Как сообщалось, в Рижскую думу нового созыва по итогам досрочных выборов могут пройти восемь партий и их объединений, свидетельствуют результаты опроса избирателей возле участков, проведенного агентством LETA, Латвийским телевидением, Латвийским радио и Рижским университетом Страдиня при поддержке социологического агентства SKDS.

Согласно опросу, наибольшее количество голосов на выборах может получить список объединения партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" - 26,6%.

На втором месте может оказаться "Согласие" - 18,9% голосов избирателей, на третьем - партия "Честь служить Риге", за которую могли проголосовать 7,4% избирателей.

За "Новое Единство", согласно результатам опроса возле участков, проголосовали 14,8% избирателей, за Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK и Латвийское объединение регионов (ЛОР) - 8,8%.

Новая консервативная партия может получить 6,2%, Русский союз Латвии - 5,2% голосов.

Не исключено, что в думе будет представлен и Союз "зеленых" и крестьян, которому до 5%-ного барьера не хватает всего 0,2 процентного пункта.

Менее 5% набрали "Альтернатива" - 3,1%, KPV LV - 1,2%, "Новое Согласие" - 1,2%, "Едины для Латвии" - 0,4%, Партия действия - 0,3%, "Справедливость" и Партия центра - по 0,2% голосов.

Галерея: Выборы в Рижскую думу