На выборах в Рижскую думу зарегистрирована рекордно низкая явка - всего 40,6%

Данные о выборах 1994 года на сайте ЦИК отсутствуют. В комиссии также не могли предоставить информацию о явке избирателей в этом году.

На досрочных выборах Рижской думы мог голосовать 422 681 избиратель.

В то же время на этих выборах выше была активность в ходе предварительного голосования - 81 320 или 19,24% избирателей, тогда как в 2017 году на муниципальных выборах в Риге в рамках предварительного голосования проголосовали 65 826 или 15,43% избирателей.

В 2017 году на выборах в Риге проголосовали 58,72% имеющих право голоса граждан (в ходе предварительного голосования - 15,43%), в 2013 году - соответственно 55,55% и 12,78%, в 2009 году - 58,93% и 9,86%, в 2005 году - 52,87% и 6,76%, в 2001 году - 60,85% и 49,58%.