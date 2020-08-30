Нарушения предвыборной агитации: KNAB получил около десяти жалоб

В трех случаях начата углубленная проверка. Два случая связаны с тем, что в продаже все еще имелись печатные издания, в которых размещена политическая реклама, а третий случай связан с размещением оплаченных материалов в социальной сети.

Также KNAB получило от жителей несколько сигналов, которые связаны с активностью партий и кандидатов в депутаты в социальных сетях.

Бюро отмечает, что закон о предвыборной агитации запрещает размещать в социальных сетях платный контент, но не ограничивает бесплатную коммуникацию.

В целом KNAB оценивает прошедшие выборы как относительно спокойные и благодарит всех, кто обратил внимание бюро на возможные нарушения закона о предвыборной агитации.